LIVE Milan-Tottenham 1-0 | Champions League 2023 in DIRETTA | i rossoneri provano a gestire il vantaggio

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Brutta palla persa da Tonali poco oltre la propria area di rigore in uno scontro con Romero. Bravissimo Thiaw a portare Kulusevski verso l’esterno, per poi rubargli il pallone. 30? Altro scontro duro tra Kjaer e Kane, ma questa volta sembra l’inglese ad aver avuto la peggio. L’arbitro svizzero ancora una volta è stato costretto ad interrompere il gioco per permettere ai sanitari di curare il volto dell’attaccante. 28? Torna a farsi vedere in attacco ilcon un cross in mezzo di Kalulu a cercare Giroud. Il traversone però rimane troppo basso, diventando facile preda per Lenglet, che ci arriva con il petto. 27? Molto compatto nella propria metà campo ilche lascia alla possibilità di costruire un’azione prolungata, senza però riuscire ad ...