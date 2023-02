LIVE F1 | Presentazione Ferrari 2023 in DIRETTA | SF-23 molto bella | retrotreno ricercato

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.59 Di seguito alcune immagini: 11.57 Da quanto si è compreso, lascenderà in pista oggi per lo Skakedown. 11.55 Una monoposto che sembra essere particolarmente ricercata in termini di efficienza aerodinamica, tra gli aspetti critici della F1-75. 11.52 Vettura che riprende i concetti quelli della F1-75, ma diversa nella sua struttura sula prima vista. 11.50 E’ il momento della SF-23!!! Che spettacolo. 11.47 Marc Gené intervista il Team principal Fred Vasseur: “Chi vincerà per primo tra loro? Conta solo che lasia al primo posto. Primaper me qui, si sente l’emozione e la pressione, ma dovremo mantenere le promesse. Una grande sfida quella che ci aspetta. Ai tifosi? Dico che è emozionante, il lavoro ...

MARANELLO (Modena) - La Ferrari toglie i veli dalla SF - 23 , la nuova monoposto progettata a Maranello per dare l'assalto al Mondiale di Formula 1 del 2023. La settimana scorsa la Rossa ha reso noto ...

MARANELLO (Modena) - La Ferrari toglie i veli dalla SF-23, la nuova monoposto progettata a Maranello per dare l'assalto al Mondiale di Formula 1 del 2023. La settimana scorsa la Rossa ha reso noto il ...