LIVE F1 | Presentazione Ferrari 2023 in DIRETTA | SF-23 molto bella | Leclerc in pista a Fiorano!

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 15 km perper saggiare la monoposto in. 12.07 Ci arrivano altre immagini da Fiorano: 12.02 ATTENZIONE!! Subito inla, conalla guida! 11.59 Di seguito alcune immagini: 11.57 Da quanto si è compreso, lascenderà inoggi per lo Skakedown. 11.55 Una monoposto che sembra essere particolarmente ricercata in termini di efficienza aerodinamica, tra gli aspetti critici della F1-75. 11.52 Vettura che riprende i concetti quelli della F1-75, ma diversa nella sua struttura sul retrotreno a prima vista. 11.50 E’ il momento della SF-23!!! Che spettacolo. 11.47 Marc Gené intervista il Team principal Fred Vasseur: “Chi vincerà per primo tra loro? ...