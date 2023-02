LIVE F1 | Presentazione Ferrari 2023 in DIRETTA | la SF-23 si svela a Maranello! Dalle 11 25 la cerimonia

Leggi su oasport

10.58 Un Vasseur che conosce molto bene Leclerc, con cui ha condiviso i successi del monegasco in F2 e gli esordi in F1 di Charles in Alfa Romeo. Alcuni pensano che questo rapporto duraturo possa far pendere gli equilibri nella gestione del team dalla parte del ragazzo del Principato, a discapito di Sainz, ma vedremo cosa dirà la pista. 10.55 Oltre alle questioni meramente tecniche, tiene banco anche la novità del Team Principal. Come è noto, Mattia Binotto ha lasciato la plancia di comando ed è arrivato dall'Alfa Romeo Sauber l'ingegnere francese Frederic Vasseur. Un uomo con una grande esperienza alle spalle nelle mondo delle corse che potrebbe fare al caso del Cavallino. 10.52 Tecnici dellache, come detto, hanno lavorato alacremente per smagrire il corpo-vettura e quindi estrarre ...