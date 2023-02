LIVE Biathlon | Individuale Mondiali 2023 in DIRETTA | è battaglia tra J Boe e Laegreid per l’oro! Azzurri imprecisi

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21: E’ FINITA! Sbagliasull’ultimo, ha sparato una mitragliata, gli è andata male ma non avrebbe vinto comunque. Ha 37? di ritardo 15.20: J. Boe sta andando fortissimo nell’ultimo giro,anche con lo zero difficilmente riuscirà a batterlo. Hartweg senza errori al quarto poligono ed è terzo a 1’49” 15.19: Non sbaglia Giacomel al quarto poligono e ha 3’21” di ritardo da J. Boe 15.18: Non sbaglia Strelow, un errore per Ponsiluoma, un errore per Nelin. J. Boe sta volando nell’ultimo giro.ha 28? di vantaggio su J. Boe al km 14.8 15.16: Al km 14.2ha 33? di vantaggio su J. Boe. Christiansen non sbaglia al terzo poligono ed è quinto a 1’24” dalla testa 15.15: Velocissimo e preciso J. Boe che non sbaglia ...