Lite tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio di Rosa Chemical | parla un testimone | “Lui faceva tenerezza”

Leggi su tpi

(Di martedì 14 febbraio 2023)unoculare del presunto diverbio tradurante la finale del Festival di Sanremo,iltra il rapper esul palco dell’Ariston. Sui social si susseguono voci di una possibile crisi tra i Ferragnez, visto che Federicola finale è sparito dai social fino a ieri. L’imprenditrice digitale sarebbe rimasta infastidita per questo show, che l’avrebbe un po’ oscurata al suo debutto in tv, con il marito che si sarebbe preso la scena. Qualche elemento in più lo fornisce Federico Taddia, uno degli autori del Festival, e quindioculare di quanto accaduto tra i Ferragnez dietro le quinte. Il video con la reazione piuttosto scocciata di ...