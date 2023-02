L' Italia sceglie il centrodestra | risultato storico | sinistra mai così male

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una maestosa distesa blu. Intensa, roboante, senza precedenti. Con quattro piccoli segni rossi. I trionfi delalle elezioni regionali in Lazio e Lombardia ridisegnano la mappa politica e amministrativa del nostro Paese. E consegnano alla storia unche, nemmeno ai tempi del dominio berlusconiano del Pdl, era mai stato raggiunto dai moderati. In un mare, è proprio il caso di dirlo, di territori guidati dal, ve ne sono ancora quattro nei quali gli elettori hanno voluto dar fiducia ai progressisti. Si tratta, è bene sottolinearlo, di casi completamente diversi gli uni dagli altri. Partiamo dal Nord per poi scendere lungo lo stivale. La prima regione rossa che incontriamo è l'Emilia Romagna. Qui Stefano Bonaccini ha trionfato nel 2020 sia per una lunga tradizione, che vede Bologna e dintorni apprezzare, ...