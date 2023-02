L’invecchiamento della popolazione fa decollare la spesa sanitaria in Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel 2021 laè aumentata dai 122,721 miliardi del 2020 a 127,834 miliardi con un aumento di 12 miliardi rispetto al 2019, buona parte dei quali a seguitopandemia da COVID- 19 e a fronte di una riduzioneresidente di 658 mila unità (al netto degli extracomunitari in stato di irregolarità che tuttavia pesano molto sul bilancio sanitario) il che porta lapro capite dai 1.936 euro del 2019 a 2.167 euro. Secondo l’ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali,richiederà in futuro maggioree assistenziale, in particolare per la non autosufficienza (LTC). Tra il 2013 e il 2021 la ...