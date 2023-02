Liga | giornata 21 | Barça e Atlético vincono di misura

Leggi su 11contro11

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ennesima vittoria del Barcellona che nella21 dellaallunga momentaneamente a +11 sul Real Madrid, che giocherà domani sera contro l’Elche. La gara dei blancos, infatti, è stata posticipata per la partecipazione al Mondiale per Club, che la squadra di Ancelotti ha conquistato battendo in finale l’Al Hilal per 5-3. In merito alle altre gare dellaAtlètico e Betis mentre il Cadice esce dalla zona retrocessione a discapito del Valencia.21: Villarreal-0-1, Celta-0-1, Valencia-Bilbao 1-2 Il Barcellona continua a macinare vittorie: 0-1 a casa del Villarreal e allungo temporaneo sul Real Madrid, che proverà a riportare le distanze a otto punti. Per i blaugrana è il 15° successo nelle ultime sedici ...