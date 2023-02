Libri | ‘La Storia della Ricchezza’ | Maurizio Sgroi viaggia alla scoperta dell’abbondanza

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un lungo viaggio per scoprire quali sono le originiricchezza e per tentare di comprendere il motivo per il quale alcune società hanno raggiunto l’etàmentre altre continuano ad essere povere. Ma soprattutto un itinerario per capire cosa abbia a fare la ricchezza con la ricercafelicità e la conquista delle libertà politiche. E’ il percorso che il poligrafo, scrittore e giornalistaha compiuto nel saggio ‘Laricchezza. L’avvento dell’Homo Habens e la’ (Diarkos). “Questo – scrivenelle pagine introduttive – è un libro di. Quindi parla del presente, mentre prova a immaginare un futuro. Dal ...