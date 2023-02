Libri | 40 anni in terapia intensiva raccontati in ‘Dalla parte del cuore’ di Antonio Rebuzzi

Ha 34. Un'occasione che sa di rivincita e riscatto. A quei tempi nessuno ci credeva, ora avrà la sua occasione in Champions in un duello tra portieri che sa di riscatto: Tatarusanu gioca per via ...Oggi l presentazione del saggio, scritto con Evita Comes, presso la Hall del Policlinico 'Gemelli' La storia professionale e umana di Antonio, medico cardiologo che da quarant'lavora nella trincea di una terapia intensiva cardiologica, raccontata attraverso le esperienze dei suoi tanti pazienti. E' 'Dalla parte del cuore. Storie di un cardiologo e dei suoi pazienti', (...

20 anni per L'Ippocampo: “I libri sono un antidoto a tutto” ArtsLife

Perugia, Mannaggia festeggia sei anni di vita con libri in regalo, presentazioni e molto altro Umbria 24 News

A dieci anni dalla rinuncia papale. Presentazione dei libri di Roberto ... Radio Radicale

Marcello Baraghini «Balla coi libri»: cinquanta anni di controcultura fra passato e presente Corriere Roma

Romanzi d'amore italiani, triplicate vendite (+196%) nel 2022 Agenzia ANSA

Da Salvatore a Simona, all'età di 51 anni ha cambiato sesso, confortata nella sua scelta ... scena il suo percorso di cambiamento in uno spettacolo teatrale, ispirato al libro The Danish Girl.Martedì, 14 febbraio 2023 Home > aiTv > Disney presenta il video che celebra 100 anni di storie Milano, 14 feb. (askanews) - Il 16 ottobre 2023 The Walt Disney Company festeggerà il suo 100° ...