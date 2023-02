L' ex Inter Klinsmann | ' ' Crisi Milan? Sono contento' '

(Di martedì 14 febbraio 2023) L'ex attaccante die Tottenham analizza la sfida in Champions League tra i Campioni d'Italia e il club inglese, entrambi alle prese ...

L'ex attaccante die Tottenham analizza la sfida in Champions League tra i Campioni d'Italia e il club inglese, entrambi alle prese ...... Andreas Brehme e Jürgensuo grande amico. Nella stagione 1990/91 conquista la sua ... Nell'estate del 1992 dopo che l'non raggiunse la qualificazione in Europa decide di far ritorno ...

Verso il derby, Klinsmann: "Inter da semifinale di Champions, mi godo la crisi del Milan" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, Klinsmann: “Godo delle “disgrazie” di Milan e Juventus” ItaSportPress

L'ex Klinsmann: 'Mi godo la crisi di Milan e Juve. Inter almeno da ... Calciomercato.com

Klinsmann: “Inter, se vinci ti dai lo slancio. E Lautaro dimostri di essere un campione del mondo” La Gazzetta dello Sport

Klinsmann: "Inter, la Supercoppa per cambiare la stagione. Gosens non deve andarsene" TUTTO mercato WEB

L’ex attaccante di Inter e Tottenham analizza la sfida in Champions League tra i Campioni d’Italia e il club inglese, entrambi alle prese con le difficoltà in campionato ...Ferri team manager dell’Inter. Scambio messaggi con Pagliuca e Ferrara, prima sentivo spesso Tacconi. Quando ho incontrato Klinsmann a Doha ci siamo abbracciati come alla fine di una partita». Meglio ...