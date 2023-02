(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo il successo di Vivo, brano in cui parla della depressione post-parto, la cantante festeggia con i follower il felice traguardo della figlia. "Grazie della vita. Ho il cuore in fiamme per te". L'articolo proviene da DireDonna.

Mancano quattro mesi al " Grand Finale " di The Ocean Race e Genova si prepara per una straordinaria occasione di festa e visibilità. Dal 24 giugno al 2 luglio prossimi il nuovo Waterfront diospiterà l'Ocean Live Park e il capoluogo ligure sarà per nove intense giornate la capitale mondiale della vela. Genova si vestirà a festa per celebrare la regata più affascinante al mondo con ...Al nord: bel tempo salvo nebbie in pianura e nubi sulla Liguria di. Al centro: nebbie sulle valli, nubi marittime su coste tirreniche e in Sardegna. Al sud: soleggiato. Venerdì 17 . Al nord: ...

Levante, dopo la depressione post parto e Sanremo, gli auguri alla figlia: «Ho il cuore in fiamme per te» Io Donna

Levante, il nuovo look bocciato dai fan: «Che peccato sprecare la bellezza in questo modo» leggo.it

Levante, la foto dedica alla figlia Alma dopo la depressione Elle

Perché i capelli blorange di Levante sono una scelta di cuore (e non solo di beauty) The Wom

Com'è l'Italia che vorrebbero Elodie e Levante «Libera, equa, giusta» Rolling Stone Italia

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente alla fiera “Discovery Italy”, in programma a Sestri Levante dal 30 al 31 marzo prossimi. Per questo motivo, l’Ente ha pubblicato, sul proprio ...Operazione “Levante” nell’agrigentino, 11 fermi La cocaina giungeva via mare e approdava a Lampedusa, isola dell’agrigentino. E poi il resto lo faceva la rete di spacciatori sul territorio. Operazione ...