L’emozionante messaggio di Vincenzo Mollica a Marco Mengoni | «Canta con la voce della sua anima che può raccontare l’avventura umana» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il suo storico balconcino a Sanremo è mancato anche quest’anno, maha dimostrato di aver seguito la kermesse canora con la sua solita grande passione e competenza. In unpubblicato su Instagram il giornalista commenta il vincitore, regalando un’analisi poetica delle capacità canore e artistiche delnte di Ronciglione. «Dedicato a», comincia così il discorso di, «la sera che Amadeus ha pronunciato il suo nome come vincitore del Festival di Sanremo mi sono commosso, perché mi sono tornate in mente tutte le cose bellissime che ho fatto conda giovane. Mi ha sempre colpito per la sua enorme sensibilità, umanità e umiltà, cosa rara di questi tempi». Il discorso va avanti parlando di una ...