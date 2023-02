Le virostar perdono ancora | Pregliasco trombato al voto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non si ride delle disgrazie altrui, ma sorridere si può. Dunque la notizia di giornata per quanto riguarda le elezioni in Regione Lombardia è questa: Fabrizio, l’oracolo del Covid, colui al quale è stata demandata la lettura di ogni cosa riguardasse il coronavirus, non è stato premiato dagli elettori. Si era candidato con il centrosinistra, segnatamente con la lista civica di Majorino, cioè col Pd (maddai), ma non è riuscito a ottenere il seggio. Peccato. In fondo non è il primo e non sarà l’ultimo dei virologi trombati dal pubblico. Molto ascoltati dalle televisioni e dai giornali, ma poco apprezzati dagli elettori che si recano alle urne nonostante l’altissima esposizione mediatica., il “sessuologo del Covid” (ricordate?), ha racimolato 2.005 preferenze e si è classificato quinto nella lista civica di Majorino, dunque dovrà ...