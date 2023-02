Le vie dell’idrogeno L’Ue è più nucleare | gli Usa contano sull’Ira

Leggi su formiche

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il sistema, immaginato come alternativa pulita all’utilizzo dei combustibili fossili nell’industria pesante, è ancora tutta da costruire. La molecola è un elemento centrale dei piani europei di decarbonizzazione, a patto che non sia a sua volta prodotta utilizzando idrocarburi o sottraendo energia pulita che potrebbe essere impiegata altrove. Il percorso di crescita del settore è ancora in fase di definizione; anzi, in Unione europea, leader della transizione, si è impegnati a decidere cosa qualifichi come idrogeno verde. Ieri, in ampio ritardo sulla tabella di marcia, la Commissione ha pubblicato le nuove regole, ancora da approvare ma date quasi per certe, su cosa si possa qualificare come idrogeno “verde” e possa dunque essere sovvenzionato a piene mani per favorire la decarbonizzazione. Nella fattispecie, sono tre tipologie. La prima è l’idrogeno ...