Le primarie del Pd ora sono la corsa per fare il leader dei perdenti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una sconfitta annunciata che però brucia lo stesso. Nelle sedi dei comitati dei due principali candidati alla segreteria dem l'umore è sotto le scarpe. In casa Pd il timore è che l'ennesimo crollo non sia una scossa di assestamento ma stiano cedendo tutte le fortificazioni, il muro maestro. Se insomma le regionali dovevano essere un test sadomasochista per decidere se fa meno male perdere con il Terzo polo nel Lazio o con i 5Stelle in Lombardia, il test è miseramente fallito. Il flop è su larga scala, doppio. L'opposizione non riesce a costruire un'alternativa credibile. Non può consolarsi Stefano Bonaccini che per i suoi detrattori è rimasto renziano nell'animo. Ma neanche Elly Schlein che vorrebbe un pd tutto curvato a sinistra e sperava che da queste elezioni uscisse una indicazione precisa per le prossime Europee. Con l'uno o con l'altro si perde comunque. Si perde su tutta la ...