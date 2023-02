(Di martedì 14 febbraio 2023) La presidente moldava ha denunciato un piano russo per creare disordini e instre un regime favorevole a Mosca. L’obiettivo di Putin è punire l’Unione europea per il suo appoggio a Kiev e conquistare il sud dell’Ucraina. Leggi

Esistono due modi per innescare un'escalation in un conflitto. Il primo è "verticale" e consiste nell'uso di nuove armi o nell'assunzione di nuovi obiettivi. È quello che fa Vladimir Putin da qualche ...possibili ereali, come quelle del leader ceceno Ramzan Kadyrov secondo cui "è necessario che le truppeprendano Kharkiv e Odessa". Kadyrov, accusato di gravissime violazioni ...

Le minacce russe si estendono alla Moldova - Pierre Haski Internazionale

Conflitti e minacce russe Corriere della Sera

Minacce russe alla sicurezza europea: il PE chiede una risposta più ... European Parliament

Nucleare, nuove minacce russe RSI.ch Informazione

Ucraina, nuova minaccia nucleare di Medvedev: "Se Kiev attacca ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Guai se fosse il contrario! Assisteremmo al significativo aumento del ruolo criminale negativo esercitato dalla Federazione Russa sull’Europa», risponde. Il tema resta quello della minaccia ...La resistenza ucraina non arretra di un millimetro. Tanto che secondo una rilevazione della Munich index security, soltanto il 6% degli ucraini sarebbe disposto ad arrendersi ...