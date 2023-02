Le istituzioni devono adattarsi e prevedere la risposta a nuove pandemie

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Che le persone siano stanche di preoccupazioni è non solo comprensibile, ma persino ragionevole, come forma di difesa della loro sanità mentale. Che quindi al cittadino non si possa chiedere una vigilanza e uno sforzo continui, dopo tre anni di pandemia, è ben comprensibile. Non è però né comprensibile né giustificabile che invece lenon agiscano per mettere in miglior sicurezza il nostro paese. Sars-cov-2 non ha rappresentato un cambiamento improvviso dal punto di vista epidemiologico: è stato piuttosto il previsto verificarsi di un evento, che è spia di cambiamenti di lungo periodo già avvenuti, i quali ci hanno portato in una situazione diversa da quella sperimentata da qualunque grande scimmia, e probabilmente da qualunque vertebrato. La pandemia ha costretto a guardare la realtà di una specie ormai abbondantissima, iperconnessa e dagli ...