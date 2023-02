Le designazioni arbitrali delle italiane in Europa League | Pinheiro per la Juve | Nyberg per la Roma

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sono state ufficializzate ledei matchntus e) per le partite didi giovedì Sono state ufficializzate ledei matchntus e) per le partite didi giovedì sera. Sarà il fischietto del portoghesea dirigere il match dei bianconeri, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Quarto uomo Nobre, con Tiago Martins al VAR e Godinho all’AVAR. Per quanto riguarda i giallorossi, invece,sarà l’arbitro di Salisburgo-coadiuvato dagli assistenti ...