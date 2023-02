Lazio | Rocca | serve una profonda riflessione su dati affluenza

Nessuna suspense, nessuna conta all'ultimo voto, che Francesco- il manager della sanità con il culto del fare voluto dalla premier Giorgia Meloni - è il nuovo presidente delè chiaro fin da subito, appena una manciata di minuti dopo la chiusura dei ...Riflettere sul dato dell'astensione. Questa mattina dalle colonne di Leggo, Francesco, neo eletto presidente della Regione, analizza il risultato del voto e guarda al futuro. 'A urne chiuse e risultato acquisito - scrive l'esponente della coalizione vincente di centrodestra ...

Francesco Rocca candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra è stato eletto governatore. Quando mancano sette sezioni allo scrutinio finale, con il 53,88% dei voti, Rocca è il ...Francesco Rocca si è preso 18 giorni per costituire la sua giunta ma, accanto a quelle degli assessorati, ci sono una lunga lista di poltrone non meno interessanti: direzioni generali della sanità e ...