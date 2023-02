Lazio | Rocca | sarò davvero il presidente di tutti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lo scrive il neodella Regione, Francesco, in un contributo pubblicato su "Leggo". "Il calo della partecipazione è una tendenza che va avanti da troppi anni, non solo in Italia ...

Trenta consiglieri di maggioranza, venti all'opposizione. Il centrodestra, con il presidente della RegioneFrancescoche ha conquistato il 53,9% (i dati sono ancora parziali), fa il pieno di consiglieri. A Fratelli d'Italia spettano 22 seggi, a Forza Italia e Lega 3 per ciascuno. Un seggio va ...Sarà una maggioranza larga quella che appoggerà il neo - presidente della RegioneFrancescoin Consiglio regionale. Al centrodestra - ma si è in attesa dei dati definitivi - dovrebbero andare attorno ai 30 seggi su 50 (più il 51mo consigliere che è di diritto il ...

Francesco Rocca, chi è il nuovo governatore del Lazio: il manager della Croce Rossa scelto da Giorgia Meloni Repubblica Roma

Rocca, il neo-presidente del Lazio: «Subito un piano Giubileo, manderò avanti i migliori. Priorità ai pronto s ilmessaggero.it

Rocca, obiettivo è governare Lazio per 10 anni - Lazio Agenzia ANSA

Regionali Lazio, Rocca: «Da subito interventi su tempi attesa del pronto soccorso» Corriere TV

Regionali Lazio, Rocca: "Sistemare situazione pronto soccorso" TGCOM

Il nostro obiettivo è governare noi la regione per 10 anni". Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in collegamento telefonico a un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. "Ora ...Le elezioni regionali in Lombardia e Lazio hanno visto il centrodestra uscire vincitore con una forte percentuale di voti. Attilio Fontana della Lega ha vinto in Lombardia con una percentuale intorno ...