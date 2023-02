Lazio | Ramadani chiede 5 milioni di commissione per il rinnovo di Romero

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si complica ildi Lukacon la. Come riferito dal Corriere dello Sport, le parti hanno raggiunto da tempo l’accordo per unfino al 2025 con opzione al 2026 a 800mila euro all’anno. Tuttavia, agente del giovane argentino, avrebbe chiesto a Lotito unada 5di euro per chiudere l’affare: troppo per il patron biancoceleste. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.