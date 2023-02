Lazio | infortunio Romagnoli | ecco quali partite salterà

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le condizioni di Alessiodopo l’muscolare contro l’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Alessiodovrebbe saltare almeno le prossime tredella. I biancocelesti scenderanno in campo nel doppio confronto di Conference League contro il Cluj e nella gara contro la Salernitana in campionato. Le condizioni del difensore saranno comunque monitorare attraverso regolari controlli.si era infortunato al bicipite della coscia sinistra nella sconfitta contro l’Atalanta in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...spera di tornare in campo dopo una lunga assenza mentre Immobile dovrebbe giocare dall'inizio anche per mettere minuti nelle gambe dopo l'. Brutte notizie intanto per i tifosi della...ROMA - " Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra". La, in serata, ha comunicato l'esito degli accertamenti clinici eseguiti alla Paideia. Alessio ...dell'...

Piove sul bagnato in casa Lazio. Oltre alla sconfitta patita nello scontro diretto per l'Europa contro l'Atalanta, i biancocelesti perdono Alessio Romagnoli, uscito anzitempo dal terreno di gioco dell ...