Lazio e Lombardia a FdI | Lega e FI sopra il 50% | ora il rebus delle poltrone

(Di martedì 14 febbraio 2023) Quella che ha portato Francesco Rocca alla guida della Regioneè una vittoria netta, schiacciante. Un successo del centrodestra unito che però, guardando ai risultati ancora parziali, portattutto la firma di Fratelli d'Italia. Nel 2018, quando Nicola Zingaretti ha prevalso con poco meno del 33%, il partito di Giorgia Meloni era al terzo posto in coalizione, dopo Forza Italia e. Ma nella politica italiana cinque anni sono un'era geologica. E così, da quell'8,7% tutto è cambiato. Spinto dal vento favorevoleultime politiche, quando FdI è schizzato intorno al 30% facendo di «Giorgia» il primo premier donna della Nazione, nelquasi cinque mesi dopo il partito arriva intorno al 34%. E come avvenuto il 25 settembre, gli altri partiti della coalizione contribuiscono al successo ma ...

Il Terzo polo ha fallito l'obiettivo in Lazio e in Lombardia. La candidata alle elezioni regionali di Azione e Italia Viva, Letizia Moratti, è arrivata terza. E nel Lazio Alessio D'Amato è stato superato di quasi 20 punti da Francesco

Con la vittoria di Attilio Fontana in Lombardia e di Francesco Rocca nel Lazio, il centrodestra che compone il governo Meloni è alla guida di ...Nel Lazio, governato da dieci anni dal centrosinistra, l’ex presidente della Croce rossa, Francesco Rocca, indicato da FdI, supera ampiamente quota 50 per cento. In Lombardia si conferma Attilio ...