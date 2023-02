Lazio | Casale | «Capisco i tifosi | dobbiamo dare il massimo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023), le parole di: «Il mister ripone tanta fiducia in me, dal punto di vista difensivo stiamo facendo bene» Intervenuto aStyle Radio, Nicolòha parlato nel giorno del suo compleanno. Di seguito le parole del difensore della. COMPLEANNO – «Grazie a tutti per gli auguri, festeggerò questa sera con la fidanzata, giocare da ex a Verona è stato particolare ma ero fortemente concentrato sul mio lavoro, nonostante non abbia mai negato di esseregialloblù essendo nato e cresciuto li. Il mister ripone tanta fiducia in me, dal punto di vista difensivo stiamo facendo bene come squadra grazie al lavoro del mister». ACCOGLIENZA DELLA SQUADRA – «In campo mi trovo bene con tutti. La squadra mi ha accolto bene, qualcuno lo conoscevo già. Nazionale? Sarà ...