Lavoro | Algieri Confcommercio Calabria | E' allarme competenze | mancano addetti specializzati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Cosenza, 14 feb. (Labitalia) - "Secondo gli ultimi dati Excelsior a inizio anno la domanda disi colloca sopra i livelli pre-Covid e segna un +14,0% (+62mila assunzioni) rispetto a gennaio 2019 ma sale al 45,6% la difficoltà di reperimento (+7 punti percentuali rispetto a un anno fa), che raggiunge il 66% per le figure dirigenziali e sfiora il 62% per gli operai. Il mondo delè cambiato, le imprese chiedonoma nessuno se ne è accorto. Bisogna guardare al futuro ma senza restare imbrigliati in logiche del passato. E i primi a capirlo devono essere i corpi intermedi, a partire dai sindacati, riconoscendo che servono nuovi contratti di, basati sue performance". E' l'appello che lancia Klaus, presidente di ...