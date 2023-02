Laura Pausini | tre concerti gratuiti in 24 ore tra Milano | New York e Madrid | come partecipare

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una maratona live di 24 ore con treper celebrare 30 anni di carriera vedranno protagonistatra New, eccoNon poteva che essere un ritorno di risonanza mondiale quello diche, per celebrare i suoi trent’anni di carriera, si esibirà in una maratona live senza precedenti: #30, tre special performance in 24 ore, a ingresso libero, previa registrazione e fino a esaurimento posti, salvo dotazione riservata. La prima a New, la seconda ae il gran finale a, una vera e propria sorpresa dedicata ai suoi fan. L’artista italiana più ...

La grande musica torna a fare tappa a Venezia con tre eventi di grande richiamo: in Piazza San Marco , la cantanteaprirà il suo tour estivo con tre concerti - 30 giugno e 1 e 2 luglio -...per celebrare i suoi 30 anni di carriera si esibirà in una maratona live tra il 26 e il 27 febbraio: #LAURA30, tre performance in 24 ore, a ingresso libero. La prima a New York, la ...

Laura Pausini, 30 anni in 24 ore tra New York, Madrid, Milano - Ultima Ora Agenzia ANSA

Laura Pausini, per i 30 anni di carriera in 24 ore concerti a New York, Madrid e Milano la Repubblica

Maratona live per Laura Pausini, concerti a New York, Madrid e Milano Il Tempo

Laura Pausini, 30 anni in 24 ore: maratona mondiale con 3 live speciali Radio Italia

Maratona Laura Pausini: 3 concerti gratuiti in 24 ore Rockol.it

La cantante: "Voglio dimostrarvi che sono ancora talmente innamorata di voi da fare pazzie". Le esibizioni saranno live e aperte al pubblico Laura Pausini per celebrare i suoi 30 anni di carriera si ...Laura Pausini festeggia in grande stile i 30 anni di carriera. Il prossimo 27 febbraio non poteva che essere un ritorno di risonanza mondiale quello di Laura Pausini che, per celebrare i suoi 30 anni ...