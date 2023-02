(Di martedì 14 febbraio 2023) Callum Hudson-Odoi sta facendo fatica ad impattare in Germania. Il prodotto del, in prestito al Bayer Leverkusen, ha voglia di tornare...

Soprattutto se siche la squadra di Inzaghi aveva subito almeno una rete in tutte le 14 ...00 Roma - Empoli 2 - 0 20:45 Sassuolo - Atalanta 1 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 Everton -1 ...Il manager tedesco si dice totalmente concentrato sul suo presente coi Reds e nona un futuro ...una squadra che lotta per non retrocedere e che è galvanizzata dal successo contro l': A ...

Arsenal, Trossard pensa alla gara col Manchester City: "Mercoledì ci faremo trovare pronti" TUTTO mercato WEB

L'Arsenal pensa ad un ex Chelsea per l'attacco Calciomercato.com

L’Arsenal pensa al piano B: c’è Jorginho per il centrocampo Calcio in Pillole

Roma, Zaniolo corteggiato in Premier: l'Arsenal ci pensa per gennaio QUOTIDIANO NAZIONALE

Arsenal, nel mirino Iván Fresneda del Real Valladolid Sportitalia

L’ex difensore di Arsenal e City, vicecampione d’Europa con la Francia ... Era il febbraio del 2008 quando per il difensore è iniziato il calvario: Bacary ha pensato a lungo di smettere perché niente, ...Nelle gare della 23^ giornata di Premier League frenano Arsenal e Chelsea: Solo 1-1 per i Gunners contro il Brentford, una rete a testa anche nel derby di Londra. il Leicester strapazza Conte: l Totte ...