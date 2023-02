Lana Del Rey | nel giorno di San Valentino fuori il singolo A&W

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 14 febbraio 2023)il nuovodiDel Rey, A&W, ultima anticipazione in vista del suo nono album in studio, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd Esce ildi Sanil nuovodiDel Rey, A&W, tratta dal suo nono album in studio, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 24 marzo 2023. La traccia è stata co-scritta e co-prodotta da Jack Antonoff ed è una ballata epica di 7 minuti che ci ricorda perchédel Rey è una delle cantautrici più talentuose e affascinanti della nostra generazione. L’artista è stata intervistata dalla collega e superstar Billie Eilish per Interview Magazine, mandando in visibilio i fan in tutto il globo delle due ...