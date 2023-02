L’AIC registra 121 casi di minacce ai calciatori | il 68% riguarda la Serie A

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nella giornata odierna è stato presentato a Roma l’ottavo report Aic ‘sotto tiro’, che ha evidenziato un aumento diverso i, così come l’incremento di cori razzisti e messaggi xenofobi. Stando alle informazioni raccolte da fonti pubbliche o segnalazioni dirette,ha censito 121in cui isono stati fatti oggetto di offese,e intimidazioni nella stagione 2021/2022. Nell’85% deicensiti, i campionati più a rischio sono stati quelli professionistici. Il campionato diA è quello dove isono finiti maggiormente nel mirino degli ultras, con quasi 7su 10 (68%). Il picco siprincipalmente in Terza ...

...in soggetti geneticamente predisposti e in Sardegnaun ... ObiettiviSardegna Primo obiettivo diSardegna è la ... per'erogazione degli alimenti senza glutine per i pazienti celiaci, ...... se si pensa che proprio nell'Isola siun tasso di ... infatti la Sardegna, paradossalmente, era'unica regione senza una ... paradossalmente, era'unica regione senza una rappresentanza. ...

Celiachia, è allarme L'Unione Sarda.it

Tracciabilità farmaci. Gemmato: “Da stistema italiano tutele maggiori ... Quotidiano Sanità

Carenza farmaci. Farris (Adf): “Anche le Regioni partecipino al ... Quotidiano Sanità

Cosa mettono gli italiani nel carrello della spesa Rinnovabili