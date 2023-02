L' abbraccio anti-occidentale di Cina e Iran

(Di martedì 14 febbraio 2023) Pechino serve a Teheran per dimostrare che l'isolamento non è poi così totale come vorrebbero gli Usa; Teheran serve a Pechino per rafforzare l'asse delle autocrazie e accreditarsi come potenza in grado di alimentare un altro tipo di multilateralismo. L'analisi di Matteo Legrenzi (Ca' Foscari) per HuffPost

A dimostrarlo non sono tanto i venti memorandum d'intesa firmati durante la visita, quanto le implicazioni politiche di un'amicizia dal chiaro sapore- occidentale e in particolare- ...

Pechino serve a Teheran per dimostrare che l'isolamento non è poi così totale come vorrebbero gli Usa; Teheran serve a Pechino per ...