La vera speranza che un’italiana vinca la Champions si chiama Napoli CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lachelasi. Lo scrive il Corriere dello Sport, in un articolo a firma di Alberto Polverosi dedicato al ritorno della massima competizione europea. “Sono 4650 giorni, anni bisestili compresi, che non vinciamo laLeague e la possibilità che il lungo digiuno assuma dimensioni ancora più consistenti non è del tutto remota”. In 12 edizioni dellasiamo arrivati due volte in finale con la Juve, una in semifinale con la Roma, cinque volte ai quarti e per quattro volte non siamo riusciti a superare gli ottavi. “Laadesso si. La meno esperta, la meno titolata, però la più ...