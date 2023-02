(Di martedì 14 febbraio 2023)S., l’autore di «Io ero il Milanese», ispirato all’omonimo podcast Rai di Mauro Pescio: «Oggi mi occupo di giustizia riparativa». A 12la prima rapina. In tuttoalmeno 25 processi. «stato in 14 prigioni. Mai viste le tombe dei miei genitori e di mio figlio»

La sinossi di 'Tramite amicizia' Laè quella di(Alessandro Siani), proprietario di un'agenzia, 'Tramite amicizia', che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia ...PerPregliasco di Youtrend, il problema dell'astensione nasce dal fatto che 'le persone ...c'era 'la consapevolezza che in assenza di una coalizione larga per il centrosinsitra non c'è', ...

La storia di Lorenzo S.: «Entrai in carcere a 10 giorni, ne sono uscito dopo 20 anni» Corriere della Sera

"La Fragile Intesa" di Lorenzo Trapassi su Stroncature: il 16 febbraio ... Il Mitte

Storia ed Educazione. Cento anni fa nasceva don Lorenzo Milani ... CdO Opere Educative

A Taranto galeotto fu l'ufficio postale: la storia d'amore di San Valentino La Gazzetta del Mezzogiorno

La buona condotta di Elvira Mujcic LA NAZIONE

Avevamo lasciato Lorenzo Musetti in Australia ... John Isner – Big John si è dovuto arrendere nonostante i 44 ace scagliati -, ha centrato uno storico traguardo diventando il primo tennista del suo ...E' uscito nei cinema il nuovo film diretto e interpretato dal comico napoletano. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva ...