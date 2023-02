La Statale di Milano premia l’innovazione

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 14 febbraio 2023) Otto progetti, otto idee innovative, diventeranno realtà grazie a Seed4Innovation, il programma di innovazione organizzato da Fondazione UNIMI e dall’Università degli Studi di. Il programma ha selezionato le soluzioni altamente innovative nate dalla ricerca e con un finanziamento di 400mila euro ne favorirà l’applicazione industriale o il debutto sul mercato mercato. Le realtà selezionate sono statete in occasione dell’evento Seed4Innovation, andato in scena anella sede di Deloitte, partner dell’iniziativa insieme a Bugnion S.p.a. e CA Group. Un ponte tra mondo accademico e imprese “Seed4Innovation è un’iniziativa importante per la diffusione, all’interno del mondo accademico, della mentalità imprenditoriale necessaria a trasformare le scoperte scientifiche in prodotti concreti che generano progresso e ricchezza, ...