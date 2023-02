La Serie A supporta un’estensione con Sky e DAZN

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 14/02/2023 alle 19:12 TEC Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha presentato un emendamento al Senato italiano L’emendamento non può essere approvato in quanto non ha il pieno sostegno della Camera LaA è stata proiettata questo martedì a favore di una possibile proroga di due anni dell’accordo per i diritti televisivi dellaA, attualmente di proprietà die Sky Sport. Claudio Lotito, presidente del Lazio e senatore di Forza Italia, ha presentato, sotto forma di emendamento al Senato italiano, questa possibilità di estendere il legame con le società titolari dei diritti. In Italia l’accordo per i diritti dellaA dura tre anni, e quella di Sky e...