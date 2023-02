La Schlein sa come continuare a perdere | “Le priorità del Pd? Legge Zan e Ius Soli…”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lo sapeva, non è sorpresa. La sconfitta alla Regionali non trova impreparata Elly, in questi giorni impegnata nel braccio di ferro con Bonaccini per la segreteria del Pd. “È andata male, sapevamo tutti che le condizioni di partenza erano difficilissime. Ma non è colpa dei candidati alla presidenza del Lazio e della Lombardia, che vanno solo ringraziati”, dice in una intervista a Repubblica, nella quale spiega da dove bisognerebbe ripartire. Lavoro, pensioni, bollette, energia? No,Zan sui matrimoni gay e Ius soli sulla cittadinanza agli immigrati. Le ricette che finora, insieme ai messaggi surreali di Sanremo, di Fedez, di Fazio, alle “adozioni” di terroristiCospito e alla retorica dell’antifascismo, hanno determinato le sconfitte della sinistra e del Pd in particolare.e la sinistra da ...