(Di martedì 14 febbraio 2023) Saràil nuovo allenatore della. Nelle prossime ore sarà comunicato l'addio a Davidee l'arrivo in panchina dell'allenatore portoghese. Ex calciatore della Juventus ed ...

Ex calciatore della Juventus ed ex allenatore della Fiorentina, conosce bene l'Italia e la Serie A e sarà con lui che laproverà a ...Lasta per cambiare nuovamente la propria guida tecnica. Dopo la sconfitta subita nello ... infatti, il club campano avrebbedi esonerare Davide Nicola per la seconda volta nell'arco ...

La Salernitana ha deciso: Paulo Sousa al posto di Nicola Corriere dello Sport

Salernitana alla ricerca del nuovo tecnico: Iacchini sui radar numero-diez.com

TMW - Salernitana, nelle prossime ore previsto contatto con Iachini: buone possibilità di accordo TUTTO mercato WEB

Salernitana-Lazio, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi ospiti Sky Sport

Lazio, il Prefetto ha deciso: contro la Salernitana senza tifosi Footballnews24.it

Iervolino, insieme al ds Morgan De Sanctis, ha deciso per il cambio in panchina, nonostante la scelta di richiamare Nicola qualche settimana fa, perché, come ha detto più volte, nel calcio contano i ...Con Davide Nicola sempre più vicino all'esonero dopo il ko contro il Verona, la Salernitana prosegue il suo casting per la panchina. Tra i tanti nomi nella lista del presidente Iervolino e del ds De ...