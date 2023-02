«La Russia ha dispiegato navi nucleari nel Mar Baltico» – L’allarme dei servizi segreti norvegesi

Leggi su open.online

(Di martedì 14 febbraio 2023) Per la prima volta nella sua storia lahaequipaggiate con armitattiche nel Mar. A rivelarlo è il rapporto annuale deidi intelligence, citato da Politico, che fa notare come la componente chiave dell’arsenale nucleare della federazione risieda proprio «nei sottomarini e nelledella Flotta del Nord». Si tratta, secondo gli investigatori, di «una minaccia particolarmente seria in diversi scenari operativi in cui i Paesi della Nato potrebbero essere coinvolti». Per questo, l’intelligence norvegese non esclude che il conflitto in Ucraina possa evolversi in una guerra che coinvolga gli Usa, la Nato e lo stesso Paese scandinavo. Le uscite della Flotta del Nord – che ...