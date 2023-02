"Il vostro è unessenziale e decisivo, perché solo attraverso una reale difesa dei diritti e della dignità di ... Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La, in un messaggio inviato in ...È infatti a tutti chiaro che, per quanto importante, ildi Parigi e Berlino nel conflitto è ...della coesione europea nel sostenere l'Ucraina a un anno dall'inizio dell'aggressione. Molto ...

La Russa, ruolo giornalisti decisivo per libertà della Nazione Euronews Italiano

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

RUSSIA. Banche occidentali prestano soldi ai combattenti in Ucraina AGC COMMUNICATION

La Russia è sempre più inquieta - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Uomini dell'ISIS e di Al-Qaeda in Siria per compiere attentati in ... Farodiroma

(ANSA) - RICCIONE, 14 FEB - "Il vostro è un ruolo essenziale e decisivo ... Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un messaggio inviato in occasione del 29/o Congresso della Fnsi a ...(ANSA) - NEW YORK, 14 FEB - L'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina ha il suo primo documentario ... ma e' anche un film che racconta il ruolo dell'arte e dell'artista in tempi difficili", ha ...