(Di martedì 14 febbraio 2023) In questi giorni, complice le polemiche sul monologo di Chiara Ferragni a Sanremo, su Twitter e Tik Tok è tornato a imperversare un annoso dibattito che ciclicamente torna in auge. A scatenarlo sono stati una serie di video di Eleonora...

...ci si accorge di questo è perché da oltre mezzo secolo viviamo immersi in un' atmosfera... ma talvolta, in maniera del occasionale questa logica del potere sfonda il sipario dellae ...Un mare di problemi, in effetti, che finiscono per scaricarsi come spazzatura la piùsull'... Ma, se pure è inevitabile debunciare laantirazzista , che in questo caso si è infranta ...

La retorica tossica e falsa del "se vuoi, puoi" Today.it

Jankto grazie per essere te stesso! Il machismo tossico del calcio va ... Goalist

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo: qualche riflessione The Wom

Perché è fondamentale congedarsi dall’infanzia La Gazzetta del Mezzogiorno

Sloweb, riprendiamoci Internet! La Stampa

Più tardi questo stratagemma retorico, che Borrell utilizza ... uccide la capacità delle persone di capire cosa accade: se l'informazione è tossica, la democrazia non può funzionare", aveva affermato ...