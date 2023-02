La Rai ha già deciso | rumors clamorosi su Alessia Marcuzzi dai vertici aziendali

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) A San Valentino l'amore si celebra, su Rai 2, con un ritorno al passato. È attesa per questa sera, infatti, la puntata extra, la quinta, di Boomerissima, il varietà diche ha ottenuto il primo successo inaspettato di questo 2023 televisivo. I dati di ascolto, in costante crescita puntata dopo puntata, hanno avuto l'engagement di un pubblico vasto, caratterizzato dai più giovani e dai più maturi. L'ultimo appuntamento, prima di questa estensione, ha fatto registrare 1milione 72mila telespettatori, con il 6.5% di share. Come sempre, il programma metterà a confronto due categorie: i boomers e i millennials. Faranno parte della prima il comico lombardo Andrea Pucci, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, la showgirl e icona nazionale Valeria Marini e, infine, l'attrice e comica Lucia Ocone. I componenti del team più ...