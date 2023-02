La profezia di Massimo Troisi sullo scudetto del Napoli | Il video ritrovato esalta i tifosi

Leggi su napolipiu

(Di martedì 14 febbraio 2023)aveva fatto unasul terzodel, che adesso sembra possibile, in una vecchia intervista Rai.ha fatto unaanni fa sul terzodel, che ora sembra diventare realtà con la squadra che ha un vantaggio di 15 punti sulla seconda posizione del campionato. Le parole dell’attore napoletano, che avrebbe compiuto settant’anni il 19 febbraio, sono state recuperate dalle teche Rai e inserite nel nuovo documentario “Buon compleanno”. Per ilsarebbe il terzo, tre come il numero a cuiera più legato. A parlarne, anni fa, era ...