La nuova opera di Banksy | l’arte contro la violenza domestica

(Di martedì 14 febbraio 2023)ha svelato unad’arte sullale donne. Nel giorno di San Valentino, l’artista ha postato sul suo profilo Instagram le immagini del suo lavoro realizzato su un muro bianco. Intitolato ‘Valentine’s day mascara’, raffigura una sorridente casalinga degli anni Cinquanta che indossa guanti gialli da bucato e un grembiulino sopra il vestito e sembra spingere il marito in un congelatore. la donna ha un occhio gonfio e un dente scheggiato che diventa più visibile quanto più si guarda l’da vicino. “Secondo le persone che commentano sui social media, – scrive l’Independent – il luogo in cui si trova l’è un muro di Grosvenor Place a Margate, nel Kent”. Nelle foto postate dall’artista originario di Bristol, ...

Si intitola "Valentine's Day Mascara" ladello street artist Banksy apparsa il 14 febbraio, il giorno degli innamorati, nella cittadina balneare inglese di Margate. Una provocazione, un messaggio contro gli abusi domestici a San ...L'artista, riporta l'Independent, ha infatti condiviso oggi sul suo account Instagram alcune immagini della sua, intitolata 'Mascara di San Valentino': il dipinto e' apparso questa ...

