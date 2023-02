La nuova Legge Cartabia per punire o per negare il reato?

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dal corrente anno 2023 è entrata in vigore la “” che interviene modificando alcuni articoli del codice e della procedura penale, introducendo il principio di giustizia riparativa. L’obiettivo principale della riforma è ridurre le tempistiche processuali attraverso la digitalizzazione e lo snellimento della prassi burocratica, intervento reso necessario in seguito alle richieste fatte dall’Unione Europea all’Italia in materia giuridica per accedere ai fondi del PNRR. Siamo alla presenza di nuove modalità attuative dei processi e conseguentemente ad un nuovo modo di eseguire/espiare le pene; vengono introdotte quattro tipologie di pene detentive brevi che sono: la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, e la pena pecuniaria, dando ampio spazio alla Giustizia Riparativa al posto della pena in carcere, modalità ...

...ad essere accreditata unaversione: in attesa di avere il via libera da Bruxelles il Governo potrebbe risolvere brillantemente la questione inserendo una norma ad hoc in un nuovo decreto...... il bonus per favorire la pratica dello sport per i più giovani e le borse di studio avviate per studenti e universitari, le possibilità offerte dallaregionale sulle case popolari alle ...

Bigenitorialità, Riolfo (Lega): "Passo avanti per la nuova legge regionale" LaVoceDiGenova.it

Nuova Legge Regionale sulla Protezione Civile Notizie Plus

Superbonus 110%, la Regione Abruzzo approva nuova legge su ... AbruzzoLive

Francofonte. Nuova legge di bilancio 2023: il Comune aderisce alla ... Libertà Sicilia

"No agli aumenti ai deputati", De Luca propone nuova legge per abrogarli MessinaToday

La nuova opzione donna esclude 40 mila lavoratrici. La legge di bilancio ha ristretto la platea, «imponendo la rinuncia del 30% ...Finché non è arrivato il personaggio al centro della nuova serie Netflix. Dal 15 febbraio sulla piattaforma debutta ‘La legge di Lidia Poët’, ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana ad ...