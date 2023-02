La nuova giovinezza del whisky scozzese

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Foto di Adam Wilson su Unsplash All’ottavo piano della distilleria di Port of Leith è in costruzione qualcosa di mai visto prima nella storia del. Recentemente sono stati installati gli ascensori in quella che presto sarà l’unica distilleria verticale del Regno Unito. A pochi chilometri di distanza c’è Shore of Leith, capitale dell’industria locale, dove la maggior parte delè stata miscelata, imbottigliata, maturata e spedita in tutto il mondo con marchi come Vat 69, Bailie Nicol Jarvie, Hankey Bannister, Glenmorangie e Highland Queen. «Nessuno ha mai costruito un edificio del genere prima d’ora», ha detto Ian Stirling, comproprietario di Port of Leith, a proposito della torre. Questo grattacielo delè il simbolo dell’ascesa dell’industria ...