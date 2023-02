La nuova Ferrari si presenta nel giorno di San Valentino | obiettivo tornare a vincere

Puma e Scuderiapresentano laedizione della Collezione team wear Replica che si tinge del leggendario Rosso Corsa . Ispirandosi al design che il team wear della Scuderia ha indossato tra la fine degli ......per il 2030 " 55% per le auto e 50% per i furgoni " e l'introduzione entro il 2025 di una... in particolare, le case automobilistiche che producono auto di lusso , comee Lamborghini. L'...

Ferrari SF-23, la presentazione della nuova monoposto: Leclerc è già in pista Corriere della Sera

LIVE Ecco la nuova Ferrari SF-23 che gira già in pista! Leclerc: "Scorre bene" La Gazzetta dello Sport

Sulla nuova Ferrari SF-23 c'è un pezzo illegale: era stato fatto rimuovere alla Mercedes Sport Fanpage

Ferrari SF-23, le foto della nuova monoposto e i dati tecnici La Gazzetta dello Sport

F1, Ferrari SF-23 svelata a Fiorano - Attualità Agenzia ANSA

La nuova monoposto Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2023 presentata a Fiorano presentava una soluzione che soltanto pochi mesi fa la FIA aveva ...Disclaimer - Il post dal titolo: «La nuova Ferrari punta sull’aerodinamica e nel look dà spazio al nero in basso e sulle ali è apparso 2 minuti fa sul quotidiano online gds.it».