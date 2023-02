La nuova Ferrari F1 2023 secondo Leo Turrini | un enigma alla prova del budino - Sport - Formula1

ROMA - Laha svelato a Fiorano la SF - 23 , la vettura che i tifosi della Rossa sperano possa ... ma non vedo l'ora di vedere questa macchina. L'obiettivo chiaramente è vincere, la ...Oggi invece, nel giorno di San Valentino, scopriremo silhouette e caratteristiche tecniche dellamonoposto. C'è curiosità anche per vedere all'opera, nella stagione che sta iniziando, ...

LIVE Ecco la nuova Ferrari SF-23: sorpresa, gira già in pista! La Gazzetta dello Sport

Ferrari SF-23, la presentazione della nuova monoposto: Leclerc è già in pista Corriere della Sera

Il video della nuova Ferrari SF-23 Corriere TV

Ferrari per la Formula 1 2023: tutte le foto della presentazione Sky Sport

La nuova SF-23 subito in pista a Fiorano in vista dei test e del debutto in gara La Gazzetta dello Sport

Tramite le colonne del sito ufficiale della Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur ha raccontato le proprie sensazioni sulla nuova SF23, vettura con cui Carlos Sainz e Charles Leclerc affronteranno il ...La nuova Ferrari SF-23 porta tante novità a Maranello e sarà la vettura per il Campionato di Formula 1 2023. Tra pochi giorni inizieranno i primi test stagionali e, come è consuetudine, le squadre ...