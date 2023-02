La Nato valuta l’invio di nuove armi all’Ucraina | compresi i jet

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 febbraio 2023) I ministri della Difesa dellasi riuniscono oggi e domani a Bruxelles. Tra i principali temi sul tavolo, c’è il coordinamento dell’assistenza militare internazionale. Secondo il Financial Times, Kyjiv preme per ottenere leoccidentali anche perché dovrà presto abbandonare le attrezzature dell’era sovietica che hanno poche e limitate fonti di ricambi e munizioni. Il segretario dell’Alleanza Jens Stoltenberg ha spiegato che laintende chiedere ai singoli membri di aumentare le proprie scorte di munizioni, messe alla prova dal lungo conflitto. E dopo l’Unione europea, anche per ladi aerei da guerranon è più un tabù. Stoltenberg ha iniziato a fare i distinguo: «Inviare aerei dellaper istituire una ...