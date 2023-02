La Marca | “Elmas è la dimostrazione della genialità di Spalletti”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 14 febbraio 2023) Per Domenico Lala crescita diè ladell’allenatore del Napoli LucianoA “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La, avvocato ed esperto in diritto sportivo. Napoli-Cremonese? “È stata un’altra prestazione da squadra matura che non si fa prendere dalla frenesia e che alla prima occasione concreta colpisce senza lasciare scampo agli avversari. Impressiona la capacità dei ragazzi didi rimanere sempre sul pezzo e di non accontentarsi mai, come in occasioneprima rete di Kvaratskhelia, dove il georgiano ha preferito provare l’azione personale invece, come avrebbero fatto in tanti, di ...